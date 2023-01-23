ارتفاع أسعار الذهب نتيجة تراجع الدولار وآمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة

2023/01/23 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

رتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب 0.1 في المئة إلى 1929.04 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 0014 بتوقيت جرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العامة يومي 31 يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط في الوقت الذي يشير فيه أيضا إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 24 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم واحد في المئة إلى 1744.86 دولار.

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