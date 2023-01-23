بعد انخفاض الدينار العراقي.. إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه

2023/01/23 | 09:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، الاثنين، عن إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

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