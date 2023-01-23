2023/01/23 | 09:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، 23 كانون الثاني، 2023،...

ظهرت المقالة السوداني يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه ويكلف علي العلاق وكالةً أولاً على المسلة.

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