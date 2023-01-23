بعد جملة عن تركي آل الشيخ.. ديمة قندلفت تُعلق على تصرف أنغام: تعلمنا احترام المسرح

2023/01/23 | 09:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الممثلة السورية ديمة قندلفت على تصرف المطربة المصرية أنغام، أثناء تسلمها جائزة "JoyAwards" في السعودية، وذلك بعد أن وُصف تصرف أنغام بـ"المحرج" تجاه قندلفت وزميلها سامر المصري أثناء تسليمهما الجوائز

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