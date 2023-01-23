2023/01/23 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت منصة “نتفليكس” عن خطط لتغيير طريقة وصول المستخدمين إلى خدماتها.التغيير المرتقب سيمنع المستخدمين من مشاركة حساباتهم مع مشتركين آخرين دون الدفع لقاء الميزة، وذلك لضمان بقاء أرباح الشركة.وسيتعين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نتفليكس” تفاجئ المشتركين بقواعد جديدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“نتفليكس” تفاجئ المشتركين بقواعد جديدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“نتفليكس” تفاجئ المشتركين بقواعد جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).