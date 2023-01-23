بحوزته 10 آلاف دولار مزور.. قوات الحدود تطيح بمسافر اجنبي في البصرة

2023/01/23 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قوات الحدود، اليوم الاثنين، القاء القبض على مسافر اجنبي بحوزته مبالغ مالية مزورة في البصرة.

وذكر إعلام القوات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية كمرك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط مسافر اجنبي بحوزته مبلغ مالي مزور قدره عشرة الاف دولار فئة (100) دولار كان يروم إدخالها الى العراق".

وأكد البيان على أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".

تحرير: ر.ع

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