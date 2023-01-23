2023/01/23 | 11:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الأسعار أمر وقتي.وقال السوداني في كلمة له خلال إطلاق السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية تابعها / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني : ارتفاع الأسعار أمر وقتي المركز الخبري الوطني.

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