2023/01/23 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الموارد المائية، الاثنين،

أن خزين العراق المائي، لا يزال حرجا

ومتدنيا حتى الآن في ظل الحقائق

والمؤشرات المتوفرة، كاشفة عن أملها

بأن تسهم موجات الأمطار المقبلة التي

ستهطل شمال البلاد نهاية ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد: خزين العراق المائي لا يزال حرجا ومتدنيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد: خزين العراق المائي لا يزال حرجا ومتدنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).