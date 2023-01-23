هيئة النزاهة تكشف عن استعادة اكثر من 3 مليار دينار الى احد مصارف بغداد

2023/01/23 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد،

عن استعادة مبلغ (3,200,000,000) دينار إلى أحد

فروع المصرف الصناعي في بغداد.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب ان “دائرة

التحقيقات في الهيئة أشارت إلى قيام أحد

المقترضين ب

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