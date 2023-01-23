2023/01/23 | 11:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bRbZxx0yo_Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق الشيشان .. أكبر أسواق الكوت الشعبية في واسط) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوق الشيشان .. أكبر أسواق الكوت الشعبية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).