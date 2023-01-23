2023/01/23 | 11:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة لن تتساهل مع من يحاول المساس بقوت المواطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: ارتفاع الأسعار وقتي ولن نتساهل مع من يحاول المساس بقوت المواطن) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: ارتفاع الأسعار وقتي ولن نتساهل مع من يحاول المساس بقوت المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).