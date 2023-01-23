2023/01/23 | 11:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EVoEtmVmwRs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بمناسبة يوم القضاء العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بمناسبة يوم القضاء العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).