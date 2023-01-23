الدولار يهوي بعد إعفاء محافظ البنك المركزي.. قائمة بالأسعار

2023/01/23 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 162200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 162000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

هذا وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد امر، في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بإعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وتكليف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.

كما قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني، اليوم الاثنين، إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد، فيما كلف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه.

وكان السوداني قد اتخذ، أمس الأحد، قرارات عاجلة لـ “معالجة" سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء العملة المحلية، وذلك خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.

تحرير: أ.غ

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