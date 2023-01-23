المالية: استحداث 2869 درجة وظيفية لاربع جامعات ضمن ملاك التعليم

2023/01/23 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، استحداث 2869 درجة وظيفية لأربع جامعات ضمن ملاك التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكرت وزارة المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه ومتابعة وزير المالية طيف سامي محمد، أنجزت دائرة الموازنة في وزارة المالية إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية ضمن ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجامعات (كركوك، ديالى، بابل، القادسية)، بعدد إجمالي بلغ 2869 درجة".

وأضاف البيان أن الدرجات الوظيفية موضحة كالآتي:ـ

- جامعة كركوك (1263)

- جامعة بابل(736)

- جامعة القادسية (696)

- جامعة ديالى (174)

وأكد أن "هذه إجراءات تأتي الاستحداث استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠٢٠) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإمام وزارة المالية رقم (75555) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".

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