2023/01/23 | 11:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 يناير، 2023 بغداد/المسلة: لا يكفي قرار رئيس الوزراء، إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم...

ظهرت المقالة منع سفر سالم الجلبي ومحاكمته..



واجب وطني أولاً على المسلة.

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