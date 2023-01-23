2023/01/23 | 11:46 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 23 يناير، 2023 بغداد/المسلة: لا يكفي قرار رئيس الوزراء، إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم...
ظهرت المقالة منع سفر سالم الجلبي ومحاكمته..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( منع سفر سالم الجلبي ومحاكمته.. واجب وطني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة منع سفر سالم الجلبي ومحاكمته..
واجب وطني أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( منع سفر سالم الجلبي ومحاكمته.. واجب وطني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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