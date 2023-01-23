لبنانيون يهاجمون مبنى قناة تلفزيونية بسبب برنامج كوميدي

2023/01/23 | 11:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 يناير، 2023 بغداد/المسلة: سمع صوت انفجار خلال بث مباشر للمؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي...

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