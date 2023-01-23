أول ظهور للفنان الكبير جورج وسوف بعد وفاة أبنه وديع

2023/01/23 | 11:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة المصرية بدرية طلبة صورة جمعت بينها وبين الفنان السوري جورج وسوف على هامش حفل توزيع جوائز “joy awards 2023” الذي أقيم السبت في العاصمة السعودية الرياض، لتؤكد وجود الفنان السوري بالحفل رغم عدم ظهوره أمام الكاميرات.وتداول نشطاء … Readmore

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