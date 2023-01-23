2023/01/23 | 12:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، عن عقوبة قاسية تشمل “السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال (27 ألف دولار) لممارسة صحية اعتدت على 11 رضيعا”.وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن والغرامة لممرضة سعودية “اعتدت على 11 رضيعا” المركز الخبري الوطني.

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