صحف كويتية: الحكومة تتقدم باستقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة

2023/01/23 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الحكومة الكويتية، الاثنين، استقالتها للقيادة السياسية في البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

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