2023/01/23 | 12:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، 23 كانون الثاني، 2023، صدور أمر...

ظهرت المقالة محافظ صلاح الدين السابق ينهب أموال تجهيزات تعفير البيئة أولاً على المسلة.

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