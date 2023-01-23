ارتفاع اسعار الذهب العالمية مدعومة بهبوط الدولار وإبطاء رفع اسعار الفائدة

2023/01/23 | 12:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.وارتفع سعر الذهب 0.1 في المئة إلى 1929.04 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 0014 … Readmore

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