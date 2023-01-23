روسيا تهدد: الدول التي تزود أوكرانيا بأسلحة أقوى تخاطر بتدمير نفسها

2023/01/23 | 12:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، من أن الدول التي تزود أوكرانيا بأسلحة أقوى تخاطر بتدمير نفسها، وهي رسالة تلت تعهدات جديدة بمركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوي ومعدات أخرى، ولكن ليس الدبابات القتالية التي طلبتها كييف.وقال رئيس مجلس الدوما: … Readmore

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