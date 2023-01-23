2023/01/23 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على 7 متهمين بالجرم المشهود يتاجرون بالبشر بينهم نساء واحباط عمليات بيع اطفال في كربلاء المقدسة و ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط عمليات بيع اطفال والقبض على 7 متهمين في محافظتين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط عمليات بيع اطفال والقبض على 7 متهمين في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).