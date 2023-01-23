مبيعات البنك المركزي تتجاوز 125  مليون دولار

2023/01/23 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار الأمريكي في مزاد العملة اليوم الاثنين، لتصل إلى أكثر من 126 مليون دولار .

وذكرت احصائية نشرها البنك أن مزاد بيع وشراء الدولار الامريكي شهد اليوم بيع 126 مليونا و944 الفا و502 دولار، بعد ان كانت المبيعات ليوم امس الاحد 87 مليونا و437 الفا و 882 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وذدهبت المبيعات من الدولار على شكل نقدي بواقع 67 مليونا و900 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 59 مليونا و44 ألفا و 502 دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ 15 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 164 شركة.





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