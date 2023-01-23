مصرف جيهان.. خدمات متنوعة ومساهمة كبيرة بالقطاع المصرفي

2023/01/23 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تمثل المصارف بمختلف أنواعها ركائز مهمة لتطوير عجلة الاقتصاد والتنمية في العراق عبر الضلوع بمختلف الانشطة والخدمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي تخدم المواطن والدولة بشكل عام، يعتبر مصرف جيهات من المصارف الرائدة بمجال الخدمات المصرفية الحديثة والمساهمات الفاعلة في القطاع المصرفي، حول ذلك اجرت مجلة رابطة المصارف الخاصة العراقية حوارا مع رئيس المصرف أحمد عبد الخالق للحديث عن استراتيجية المصرف ورؤيته في تعزيز الشمول المالي في العراق وأنواع الخدمات التي يقدمها الى الزبائن.

متى تأسس المصرف وماهي أهدافه الاستراتيجية؟

-تم تأسيس مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي في شباط 2008 وفقا لقانون الشركات العراقي رقم 21-1997 وتعديلاته لعام 2004 حيث أفتتح المصرف بتاريخ 1/4/2009 في مقره الرئيسي في أربيل.مصرف جيهان هو مصرف إسلامي كامل مدرج في السوق النظامي لسوق العراق للاوراق المالية (ISX) منذ عام 2017 تحت الاسم المختصر (BCIH) ورمز الشركة في الوكالة الدولية ISIN (IQ000A2DN949) وخاضع لمعايير افصاح هيئة الاوراق المالية العراقية (ISC) وسوق العراق للاوراق المالية، يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية ونسعى لتقديم أفضل الخدمات المصرفية الدقيقة والفريدة من نوعها وتطويرها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية لعملائنا من المؤسسات الحكومية للشركات والأفراد في العراق الجديد بما في ذلك المحافظات في اقليم كردستان.

يهدف المصرف الى أن يكون مميز لدى زبائننا ونظرائنا وشركائنا الإستراتيجيين من خلال إضافة قيمة الإبداع والابتكار، عبر اتباع القيم الجوهرية وهي النزاهة والشفافية وتطبيق أعلى مستويات لأخلاق المهنية كشركة وكأفراد الإبداع والابتكار و رعاية الأفكار وتشجيع الإبداع لتقديم الحلول المالية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والاستدامة المجتمعية: الإسهام في تبني مبادرات مجتمعية ضمن أبعاد الاستدامة والالتزام بمبادئ وتعليمات الحوكمة المؤسسية (Corporate Governance).

ويعمل المصرف على تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية التي تتمثل في تقديم الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإعداد القادة والكوادر المتخصصة في الصناعة المصرفية الإسلامية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي ضمن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية والتوسع الأفقي والعمودي بالخدمات والمنتجات لتحقيق النمو والمتانة المالية و الاستثمار في التكنولوجيا التي من شأنها أن تحدّ من المخاطر التشغيلية والعمل على تطبيق أفضل القواعد والممارسات الدولية في العمل المصرفي (Best Practices).

ما هي اجراءات المصرف في زيادة الشمول المالي في العراق؟

-عمد المصرف من خلال المنتجات التي يقدمها ان تشمل جميع فئات و أطياف المجتمع بغض النظر عن الجنس و العقيدة من خلال فروعه المنتشرة في معظم محافظات و أقاليم العراق، إذ يعمل المصرف على توطين رواتب العاملين في القطاع العام و الخاص و الاستفادة من الخدمات المصرفية المتعددة.

قام المصرف باصدار بطاقات الائتمان بجميع أنواعها و فئاتها الدائنة و المديئة و المدفوعة مسبقا و المصرف بطور اطلاق حملة الولاء للعملاء لتعزيز مفهوم الشمول المالي بحيث يستفيد العميل من خلال استخدامه لبطاقات المصرف من جوائز تحفيزية لتشجيعه على استخدامها و الاستغناء عن النقد المباشر.

قريبا سيتم اصدار بطاقة المرابحة الالكترونية و التي تعتبر تمودلا بالمرابحة متاح للعميل استخدامه في أي وقت و أي مكان و تقسيطه على رغبة العميل و بما يتناسب مع دخله الشهري، كما سيعمل المصرف أيضا على اصدار بطاقة المساومة الالكترونية بالتعاون مع مزودين محليين للشراء بالتقسيط بسعر النقدي.

كما ان المصرف استكمل إجراءات منتج المساومة بالتقسيط بالسعر النقدي لإتاحة الرصة امام الزبائن لشراء احتياجاتهم مقسطة بالسعر النقدي، إذ تبنى المصرف تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة لشمول فئة الشباب في تنفيذ مشاربيعهم التجارية و الصناعية و المهنية.

و قدم المصرف الخدمات الالكترونية من خلال صرافته المتشرة في محافظات العراق و من خلال تطبيق المصرف على الهاتف و من خلال الائترنت البني و الذي يشمل العديد من الخدمات بأسلوب عصري وحديث ومن خلال مركز الاتصال يتم الاتصال بعملاء المصرف و تعريفهم بالخدمات المقدمة من المصرف.

كيف يساهم المصرف في تحريك العجلة المصرفية والاقتصادية في العراق:

- يقوم المصرف بتوزيع المتاح من الموارد النقدية على أفضل الاستخدامات لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن المصرف يتعامل بالمشاركة كونها أكثر قدرة على تجميع الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار و توزيع الموارد المالية على أسس الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية و الني تسهم بشكل مباشر في توزيع الدخل القوهي على نحو عادل خلال عملية التنمية.

ويشجع المصرف السلوك الايجابي الدافع لعملية التنمية من خلال التمويل الميسر والية السداد، ويسعى الى توسيع قاعدة المستفيدين من المنتجات التي يقدمه المصرف وتمويل المشاريع الإنتاجية لزيادة الناتج الوطني المحلي وتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة للحد من البطالة وتسهيل عمليات الاستيراد من خلال شبكة من البنوك المراسلة ومن خلال الاعتممادات المستندية بالتمويل الذاتي و المرابحة.

يوظف المصرف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك و الانستقرام و الينكدن للاعلان عن الخدمات المصرفية و أهميتها و مزاياها، كما يقوم المصرف بتدريب طلبة الجامعات و الكليات في فروع واقسام المصرف ومساعدة طلبة الجامعات على استكمال بحوثهم العلمية، والمشاركة في المؤتمرات المحلية وتبني بعضها و التي تهدف الى نشر الثقافة المصرفية، فضلا عن المشاركة في المعارض المحلية التي تقام فيمحافظات العراق للتعريف بالمصارف و الخدمات التي تقدمها.

ما حجم الحسابات المفتوحة لايداع اموال المواطنين في المصرف؟

-تجاوزعدد الحسابات المفتوحة لدى مصرفنا و الفعالة الـ (60) الف حساب و هي بزيادة مستمرة ، وأبرز أولويات المصرف في المرحلة المقبلة هي الإبقاء على النوافذ التمويلية الى حين التعافي للقطاعات الاقتصادية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر من حيث تمويل المشاريع القائمة على الطاقة المتجددة و تعزيز الشمول المالي و الذي يشمل (الثقافة المصرفية- التمويل الأصغر- الدفع الالكتروني- حماية المستهلك و محورتمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة- و البيانات و الابحاث)

ويهدف المصرف الى توسيع عمليات الرقمنة وما يواكبها من تطورات متسارعة والالتزام بالاطر الشريعية لقطاع الصيرفة في سبيل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، ونسعى ان يكون كادر المصرف مميز و مدرب بحيث يقدم افضل الخدمات للزبون بشكل مهني وعلمي وذلك من خلال تاهيلهم بالدورات العلمية داخل المصرف و خارجه علما ان كوادر المصرف تعتبر من اهم استثمارات ‎المصارف ، كما يعمل المصرف على زيادة عدد العملاء بالودائع و الائتمان بجميع انوعه لتعظيم ريحية المصرف والوصول بالمصرف الى الترتيب الأفضل ضمن المصارف المحلية.

ما أنواع الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف الى الزبائن؟

- يقدم المصرف العديد من الخدمات المصرفية و منها: خدمات فتح الحسابات وتشمل الحسابات الجارية لغايات تجارية و الحسابات الجارية لغايات توطين الرواتب و الحسابات الادخارية الاستثمارية، فضلا عن خدمات الائتمان النقدي وتشمل تمويل المرابحة لشراء السلع و المنتجات و الاليات و المعدات الانشائية و الصناعية مركبات والتقل و السيارات و الأثاث ومستلزمات المشاريع بجميع أنواعها مثل المصانع و العيادات والمختبرات و الورش الحرفية وغيرها، وتمويل الايجارة المنتهية بالتمليك للشقق السكنية و المنازل و الأراضي و المشاريع التجارية.

وكذلك تم حديثا طرح منتجات الايجارة الموصوفة بالذمة لتاجير المنافع و الخدمات و تشمل: منتج لبيك للحج و العمرة ومنتج شفاء لغايات تمويل كلف العلاج و العمليات الجراحية ومنتج اقرأ لغايات تمويل كلف الدراسة في جميع مراحلها من المدرسة الى الدراسات العليابالإضافة للدورات المهنية، فضلا عن تمويل الاعتمادات المستندية بالمرابحة لغيات الاستيراد من الخارج وحوالات المرابحة أيضا لغايات الاستيرادو بطاقات الاتمان بالإضافة للقرض الحسن للحالات الخاصة.

كما أن المصرف تبنى مبادرات البنك المركزي لانتاج خدمات الائتمان التعهدي ويشمل: الاعتمادات المستندية بالتمويل الذاتي وخطابات الضمان المحلية و الخارجية والحوالات المحلية و الخارجية الصادرة والواردة و اصدار صكوك السفتجة، فضلا عن الخدمات الاخرى التي يقدمها المصرف وتشمل اصدار دفاتر الصكوك للعملاء و صرف الصكوك المسحوبة على مصرفنا و المصارف المحلية من خلال نظام المقاصة و خدمات توطين الرواتب وخدمة مركز الاتصال للرد على استفسارات العملاء والرد على استفسارات العملاء بما يتعلق بالفتاوى الشرعية للمنتجات المصرفية الإسلامية من خلال الهيئة الشرعية للمصرف.

كما يقدم المصرف مجموعة خدمات الكترونية وتكنولوجية لزبائنه وتشمل خدمات الموبايل بانك و الانترنت التي تتضمن الخدمات التالية: التحويل بين حسابات العميل وبين حسبات عملاء نفس المصرف وطلب كشوفات الحساب و اجراء الأوامر الثابتة وتقديم طلب بطاقة ائتمانية و إدارة خدمات المستفيدين والاستعلام عن الرصيد وطلب دفتر صكوك و شحن الموبايل بالرصيد.

ويتيح المصرف خدمات الصرافات الالية وتشمل: السحب النقدي و طلب كشف الحساب و الاستعلام عن الرصيد وبطاقات الدفع الالكتروني بجميع أنواعها و فئاته والسحب النقدي و المشتريات المحلية و الدولية والمشتريات من خلال الانترنت.

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