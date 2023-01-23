بلد جاسيندا.. وبلد الزعماء

2023/01/23 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

لا تعترف معاجم السياسة في العراق

بمفردة "الاستقالة"، فالديمقراطية

العراقية الحديثة تنص على أنه غير مسموح

بمغادرة المنصب إلا بعد أن تمتلئ خزائن

المسؤول بما تم نهبه من المال العام،

عند ذ

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