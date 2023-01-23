العراق .. الكرة

2023/01/23 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالمنعم الأعسم

ما حدث مساء الخميس، ما يحدث في الملاحم.

العراق فاز، وقامت القيامة، وكأنه وُلد

في قلب كرة هائلة اشبه بكرة القدم،

تدحرجت بين اقدام التاريخ، ثم استقرت في

اللحظة الصفر، حيث تفاجأ

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