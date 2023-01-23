شاهد بالفيديو.. سفيرة الولايات المتحدة في العراق تكشف سر ارتفاع سعر صرف الدولار لاول مرة

2023/01/23 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WSB-Taerm_8

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