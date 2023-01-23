المالية تنجز إجراءات استحداث 3774 درجة وظيفية لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة

2023/01/23 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة المالية: إنجاز إجراءات إستحداث(٣٧٧٤) الف درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة (الوجبة السادسة )

بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل وزير المالية الست طيف سامي محمد

انجزت دائرة الموازنة في وزارةالمالية اليوم الاثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٣ اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت المتعاقدين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، والبالغة ( ٣٧٧٤ ) الف درجة ، الوجبة السادسة موزعة كالآتي :ـ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة البصرة للنفط والغاز (٣١ )

محافظة الأنبار / مجلس محافظة الأنبار (٣٠٥)

محافظة الديوانية / ديوان المحافظة (٢٤)

محافظة النجف الأشرف / دائرة صحة النجف الأشرف (١٨٦٩)

محافظة ديالى / دائرة صحة ديالى (١٢٦)

محافظة ديالى / مديرية زراعة ديالى (٦٧)

محافظة واسط / تنمية الأقاليم (٢)

محافظة نينوى / مجلس المحافظة (٨٤)

محافظة كربلاء المقدسة / عقود المحافظة (٥٨٠)

ديوان الوقف الشيعي / كلية الإمام الكاظم"ع"

وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة للمنتوجات الغذائية ( ١٢٩)

مجلس الدولة (٥)

إذ تأتي اجراءات الإستحداث استنادا الى احكام المادة (٤٥ / خامساً) من قانون الإدارة المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ و يتم تضمين فرق المبالغ ضمن موازنة العام ٢٠٢٣

وتضيف الوزارة ، بأنه سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين كافة ، على ان تتحمل تلك الجهات صحة وسلامة البيانات للفئات المشمولة بالتعيين" .

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