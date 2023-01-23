الى اشعار آخر.. مصرف حكومي يوقف سلف الموظفين والمنتسبين

2023/01/23 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن توقف سلف وقروض الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية في مصرف الرافدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "سلف وقروض الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية من مصرف الرافدين متوقفة الى إشعار آخر".

وأضاف ان "إطلاقها قد يستغرق فترة طويلة".



دون ذكر مزيد من التفاصيل.





ويشهد القطاع المالي والمصرفي جملة من التغييرات إثر ازمة الدولار التي تعصف في البلاد والتي كانت آخرها اعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف وتكليف علي العلاق بإدارته وكالة.

تحرير: أ.غ

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