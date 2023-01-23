اعتقال 4 متهمين بالتلاعب باسعار الصرف في بغداد

2023/01/23 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاثنين، اعتقال 4 متهمين بالتلاعب باسعار صرف الدولار في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد توفر معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن تفيد بوجود مجموعة من محلات الصيرفة في شارع الكفاح تقوم بتلاعب باسعار الصرف ومخالفين لتعليمات البنك المركزي ومن خلال التنسيق مع قوة امنية مشتركة القت مفارز المديرية القبض على 4 متهمين وبالجرم المشهود اثناء قيامهم بعملية بيع العملة الاجنبية بخلافات التعليمات الرسمية".

واضافت أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة 420 من قانون العقوبات".

واشارت الى أنه " تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم واحالتهم الى الجهات المعنية".

تحرير: أ.ق

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