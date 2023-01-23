بغداد.. اعتقال 24 شخصاً اجنبياً وأربعة آخرين بتهم التلاعب بأسعار الصرف

2023/01/23 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، اعتقال 24 شخصاً اجنبياً وأربعة آخرين بتهم التلاعب بأسعار الصرف في العاصمة بغداد.

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