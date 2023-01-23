بالوثيقة.. فك ارتباط مديرية الأحوال المدنية والجوازات من وكالة وزارة الداخلية

2023/01/23 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، بفك ارتباط مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من وكالة وزارة الداخلية وربطها بمكتبه.

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