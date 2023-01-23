السوداني يعلن اطلاق السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية

2023/01/23 | 14:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اطلاق السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان: أن الأخير “أطلق السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية”.وأضاف أن “عدد افراد المشمولين بالسلة الغذائية … Readmore

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