تفتيش منزل الرئيس بايدن والعثور على 6 وثائق جديدة مصنفة سرية

2023/01/23 | 14:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شبكة “فوكس نيوز” أن محامي البيت الأبيض هم من طلبوا من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تفتيش منزل الرئيس جو بايدن، في ولاية ديلاوير، حيث تم العثور على 6 وثائق جديدة مصنفة سرية.وذكرت القناة أن عملية التفتيش عملية البحث التي … Readmore

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