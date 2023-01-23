2023/01/23 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي إن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران، الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على إيران) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).