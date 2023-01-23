2023/01/23 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، عن إنجاز إجراءات استحداث 3774 درجة وظيفية لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنجاز إجراءات استحداث نحو 4 آلاف درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة المركز الخبري الوطني.

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