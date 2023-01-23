2023/01/23 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاثنين ، القبض على (24) شخصاً من جنسيات اجنبية و(4) اخرين بتهم التلاعب باسعار الصرف في بغداد. وذكرت الخلية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين بالتلاعب بأسعار الصرف في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بالتلاعب بأسعار الصرف في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بالتلاعب بأسعار الصرف في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).