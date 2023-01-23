أصيب وسقط أرضًا.. فيديو من كاميرا شرطي تظهر لحظة تعرضه لإطلاق نار أثناء استجابته لبلاغ

2023/01/23 | 14:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات من كاميرا شرطي تم نشرها حديثًا اللحظات الحرجة التي تعرض فيها لإطلاق نار عدة مرات من قبل مشتبه به مسلح برشاش شبه آلي في وقت سابق من هذا الشهر.

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