رئيس رابطة المصارف الخاصة “يلاعب” الطيور بينما يُذبح المواطنون بنصل الدولار

2023/01/23 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

لم تكتف رابطة المصارف العراقية الخاصة بـ”تجاهلها” صيحات المواطنين الذين تضرروا بشكل كبير من ارتفاع اسعار صرف الدولار، بصمتها الغريب وعدم اتخاذ اجراءات خاصة بهذه الأزمة، بل ظهر رئيس الرابطة وديع الحنظل في مشاهد “مستفزة” للمواطنين، وهو مستمتع باطعام الطيور إحدى ساحات محافظة اربيل باقليم كردستان.

وبينما تشكو الاسواق العراقية والمواطنون من صعود قاس و ارتفاع باسعار الدولار وما ارتبط به من ارتفاع باسعار السلع والمواد الغذائية، حصلت عراق 24 على صور جديدة يوم امس الاحد- تظهر رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل غير مكترث بما يجري من اوضاع حالية و صعوبات القاسية تشهده الاسواق والقطاع الاقتصادي العراقي.

وظهر الحنظل وهو يجلس في احدى ساحات اربيل ويرمي الخبز الى طيور الحمام في مشهد يدل على عدم الاكتراث بصيحات الفقراء والعراقيين الملكومين.

فضلا عن ذلك قام الحنظل بصرف مبالغ جديدة من صندوق تمكين بالاشتراك مع محافظ البنك المركزي المقال .

و اظهرت الصور ايضا ظهور شقيقه محمد منذر الحنظل الذي عينه رئيسا اقليميا للرابطة بشكل غير شرعي لضخ اموال جديدة في ما اسماه مشروع اعمار بارك شار في اربيل .

وتعد رابطة المصارف العراقية الخاصة، المظلة التي تضم بعض المصارف المتهمة بتهريب الدولار والاستحواذ على نافذة بيع العملة.

واستحوذت الرابطة ايضا على مبادرة تمكين التي تحصل من خلالها على مليارات الدولارات من خلال اشتراكات من قبل المصارف او الهبات والمساعدات، تحت مبرر انشاء مشاريع ثقافية.

وتستحوذ الرابطة ايضا على مبادرات البنك المركزي المتعلقة بالاسكان والمشاريع الصغيرة وغيرها والتي تصل اموالها لاكثر من 18 تريليون دينار خلال 7 سنوات والاستحصال على الفوائد الناجمة من هذا الاقراض.

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