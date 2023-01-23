احتفاء في الموصل بالأديب والاعلامي ثامر معيوف

2023/01/23 | 14:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل- هدير الجبوري أقام اتحاد الصحفيين فرع نينوى أصبوحة خاصة للاحتفاء بالقاص العراقي الموصلي ثامر معيوف في تقليد جديد لتكريم الادباء والصحفيين الذين تركوا بصمات واضحة في مسيرة الثقافة العراقية.وهذا التقليد كان ثمرة مقترح تقدم به المستشار الخاص بالاتحاد الدكتور ابراهيم العلاف بأن يصار الى تكريم المبدعين واعتماده منهجاً مستقبلياً لغرض الاحتفاء بهم بيوم […]

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