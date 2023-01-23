السوداني يعفي محافظ البنك المركزي العراقي من منصبه

2023/01/23 | 15:54 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، محافظ البنك المركزي من منصبه، وكلف علي محسن العلاق إدارة البنك بالوكالة.وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "قرار إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه جاء بناءً على طلبه".

محاربة ارتفاع الأسعار

من ناحية أخرى، أكد السوداني أن ارتفاع الأسعار أمر وقتي، فيما أشار إلى أن الحكومة لن تتساهل مع من يحاول المساس بقوت المواطن.

وقال السوداني، في كلمة له خلال إعلان إطلاق السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية، إن "من أولويات الحكومة محاربة ظاهرة الفقر، ونحن استخدمنا إجراءات للحد منها وتقليلها"، مبيناً أن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً لتحسين مفردات السلة الغذائية لعائلات شبكة الحماية الاجتماعية".

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وأضاف أن "تأمين هذه السلة كماً ونوعاً يعالج الفقر لدى هذه العائلات التي لا تمتلك نقداً معيشياً سوى الإعانات التي تتقاضاها من هيئة الحماية الاجتماعية".



وأشار إلى أن "الحكومات السابقة اتخذت قرارات لتحسين مفردات السلة، لكن الحكومة الحالية عملت على تطبيق ذلك لتقليل آثار تغير سعر الصرف وارتفاع الأسعار".

ارتفاع سعر الصرف

ولفت إلى أن "هناك من استغل حالة ارتفاع سعر الصرف، وهو ليس قرار حكومة، بل هو اتفاق بين جهات حكومية والبنك المركزي"، مطمئناً المواطن بأن "ارتفاع الأسعار أمر وقتي، ونعمل على الحفاظ على المال ومنع التهريب".



وأوضح أننا "سنعمل على توفير كل حاجات المواطن في الأسواق من خلال وزارة التجارة التي تقدم لنا قائمة ونقوم باستيرادها"، مشدداً على أنه "لن نتساهل مع من يحاول المساس بقوت المواطن".



وأكد أن "قرارات اتخذت بحق من يحاول المضاربة والتأثير في السوق وأسعار البضائع بطرق قانونية"، لافتاً إلى أن "الإدارات التي تم تكليفها في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة تمتلك مهارات، وستعمل على تقليل ارتفاع أسعار الصرف".

الحس الوطني

وذكر السوداني أن "هناك تجاراً يملكون حساً وطنياً سيعملون على استيراد المواد الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة بهدف مساعدة المواطنين ومواجهة المضاربين".



وأوضح أن "أكثر من خمسة ملايين أسرة ضمن الحماية الاجتماعية ستوزع عليهم السلة الإضافية".



وبين أن "الدولة تقدم الدعم للمواطن ومستحقي الحماية الاجتماعية".

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