موسكو تطرد السفير الإستوني وتخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية

2023/01/23 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو – (أ ف ب)

أعلنت موسكو، الاثنين، طرد السفير الإستوني، متهمة تالين بـ«العداء لروسيا»، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الجاري 21 دبلوماسياً روسياً، وموظفين آخرين في السفارة الروسية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان «يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من فبراير/ شباط 2023»، مشيرة إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.

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