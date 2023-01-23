اضافة 6 مليارات برميل نفط و23 مليار قدم مكعب غاز إلى احتياطيات العراق

2023/01/23 | 16:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن وزير النفط العراقي، يوم الاثنين، إضافة 6 مليارات برميل نفط و 23 مليار قدم مكعب قياسي الى الاحتياطي الوطني، مشيرا الى اجراء استكشافات نفطية في مناطق صحراوية لتعزيز احتياطي الثروة الهيدروكربونية.

جاء ذلك خلال زيارته لشركة الاستكشافات النفطية، حيث قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، إن الفرق الزلزالية التابعة لشركة الاستكشافات النفطية قد نجحت خلال الفترة المنصرمة من تكثيف نشاطاتها في الصحراء الغربية من محافظة الانبار، الى جانب بعض المناطق في محافظات نينوى والنجف والمثنى وذي قار، وقطعت آلاف الكيلومترات لجمع المعلومات من مساحات الأراضي المشمولة بالمسح الزلزالي ضمن خطط الوزارة، وحققت نتائج مثمرة.

وأشار عبدالغني الى اهمية تحويل “التوقعات” الى احتياطي ثابت يعزز من موقع العراق على صعيد ادامة وزيادة إنتاج النفط والغاز، مبينا أن هذه الجهود أسفرت خلال السنوات القليلة الماضية عن إضافة 6 مليارات برميل من النفط الخام، و 32 مليار قدم مكعب قياسي الى الاحتياطي الوطني من الثروة الهيدروكربونية.

من جانبه قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية علي جاسم ان نائب رئيس الوزراء وزير النفط قد استمع الى شرح عن خطط وبرامج الشركة الى جانب حضوره ورشة عمل تم تخصيصها عن الرقع الاستكشافية الواعدة بالغاز ونتائج العمل الاستكشافي والتقييم لها، والرؤى المستقبلية للاستثمار الأمثل للثروة الهيدروكربونية، مؤكداً أن الفرق الزلزالية للشركة تعتمد أحدث التقنيات والاجهزة والمعدات المتطورة في عمليات المسح للاراضي والمناطق المرشحة للتطوير والإنتاج .

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