ثنائي مهم يغيب عن الصقور في قمة الأنيق

2023/01/23 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، غياب لاعبين مهمين في مواجهة الطلبة بقمة الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز.وقال المتحدث باسم النادي علاء محمد لـ”ايرث نيوز” إن “فريق القوة الجوية يواصل تحضيراته اليومية استعداداً لاستئناف منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث لعبنا 3 مباريات ودية أمام المرور وتاجي ورديف القوة الجوية”.وبين ان “الكادر […]

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