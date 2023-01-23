2023/01/23 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر العشرات، اليوم الاثنين، أمام مبنى السفارة السويدية في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، احتجاجا على واقعة حرق القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ووثق شريط مصور اطلعت عليه (بغداد اليوم) حالة المناوشات وتبادل رمي الحجارة وقناني الماء بين المحتجين وقوت حفظ القانون المسؤولة عن تأمين المكان.

وأقدم زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، راسموس بالودان، على إحراق نسخة من المصحف، أمام السفارة التركية، في العاصمة السويدية ستوكهولم، تحت حراسة أمنية مشددة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. مناوشات بين قوات حفظ القانون ومحتجين أمام السفارة السويدية في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. مناوشات بين قوات حفظ القانون ومحتجين أمام السفارة السويدية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).