انخفاض جديد في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار

2023/01/23 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار في بغداد، انخفاضاً جديداً عصر اليوم.

سعر البيع: 160000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 159000 دينار لكل 100 دولار

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