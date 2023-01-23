مهنية الإعلام بين التخصص والتلصص

2023/01/23 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

الإعلام : كمصطلح وكمهنة وأداء يستبطن

ضوابط وثوابت ومعايير ومرتكزات يفرضها

واقع المهنة نفسه ويتحتم الإلتزام بها .

ولم يكن الإعلام مهنة من لا مهنة له كما

أطلق عليه في هذا الزمن

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