اختارتهم كأبرز الشخصيات الانسانية لعام 2022:منظمة دولية تكرم ثلاثة شخصيات من العتبة الحسينية المقدسة

2023/01/23 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور مدير مكتب مجلس النواب في كربلاء

المقدسة الحقوقي عباس فاضل قنبر كرمت

منظمة دولية ثلاث شخصيات من العتبة

الحسينية المقدسة من اختصاصات مختلفة

لجهودهم الانسانية في نشر المحبة

والتعايش السلمي واختارته

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