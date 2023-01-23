اجتماع أمني لتنظيم متطلبات أوضاع اللاجئين في العراق

2023/01/23 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً؛ لوضع رؤية وطنية لتنظيم متطلبات أوضاع اللاجئين في العراق.

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